Bruxelles guarda Sanremo

Ci siamo: stasera c’è la finale del Festival di Sanremo – che da scaletta, dopo la durata monstre delle altre serate, si calcola finirà entro le 23.30. Di lunedì. Del resto, questo Festival non potrebbe andare oltre: lo strappo Fiorello-Tiziano Ferro è irricucibile, nonostante le mediazione di Amadeus. “Tiziano non ha i numeri, se mi vogliono cacciare lo dicano” tuona Fiorello, che ora minaccia di dare l’appoggio esterno al Festival se non di staccare la spina a poche ore dalla...

