Processo alla musica trap

Ecco in anteprima un episodio della nuova puntata di “CCN - Comedy Central News”, il late show satirico di Saverio Raimondo, in onda venerdì sera su Comedy Central - (© Riproduzione riservata)

Andrà in onda stasera alle 23 su Comedy Central (canale 128 di Sky) l'ultima puntata della quinta stagione di CCN, Comedy Central News. Un best off del programma condotto da Saverio Raimondo che nelle otto puntate, con la sua satira politicamente scorretta, ha affrontato diversi temi di attualità. Tra i monologhi verrà riproposto quello dedicato alla trap, il genere musicale “processato” dopo la tragedia di Corinaldo.