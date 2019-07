Morbillo alla Casa Bianca

Ecco in anteprima un episodio della nuova puntata di “CCN - Comedy Central News”, il late show satirico di Saverio Raimondo, in onda questa sera su Comedy Central alle 23.15 - (© Riproduzione riservata)

Saverio Raimondo, da satiro feroce e politicamente scorretto quale è, ambienta il suo monologo iniziale in un distopico 2030 in cui sono accadute cose impensabili: negli Stati Uniti ad esempio, a causa delle sempre più numerose campagne no vax, le ultime elezioni presidenziale sono state vinte dal morbillo, mentre il progresso dell'intelligenza artificiale ha spinto i robot, essendo intelligenti, ad abbandonare la Terra per esplorare altre galassie in attesa della nostra estinzione.