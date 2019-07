Saverio Raimondo nel Regno di Myss Keta

Ecco in anteprima un episodio della nuova puntata di “CCN - Comedy Central News”, il late show satirico di Saverio Raimondo, in onda venerdì sera su Comedy Central - (© Riproduzione riservata)

Myss Keta, la signora oscura della musica rap che nasconde la sua faccia in ogni video ma ha già conquistato una larga fetta di pubblico e l’ammirazione di tanti colleghi, sarà protagonista dell’ottava e ultima puntata della quinta stagione di CCN (Comedy Central News) che andrà in onda domani venerdì 12 luglio alle 23.00 su Comedy Central, il canale di Viacom Italia dedicato all’intrattenimento e alla comicità che sostiene da sempre la stand up italiana e il meglio della nuova satira trasmessa in esclusiva su Sky al canale 128. All’interno dell’atmosfera distopica che caratterizza tutta la puntata avviene l’incontro tra Myss Keta e Saverio Raimondo. L’incontro avverrà all’interno del Regno di Myss Keta, elevata al ruolo di divinità alla quale Raimondo farà visita omaggiandola con doni e esibendosi insieme a lei in una coreografia surreale.