Vendette e Rai: Fazio a Rai 3 e Giletti a Rai 1?

Vendette e Rai. Due notizie sfiziose che arrivano al Foglio da Viale Mazzini. Notizia numero uno: lo sapevate che la Rai sta provando a portare Massimo Giletti a Rai 1 per offrirgli la “Vita in diretta”? Notizia numero due: lo sapevate che la Rai sta cercando un compromesso sovranista per salvare Fabio Fazio dall’odio anti salviniano spostandolo da Rai 1 a Rai 3?