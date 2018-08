Sex & Tv, a voi decidere cosa fare sul divano

Spegnete la televisione per accendere la passione. E’ più o meno questo il consiglio che emerge dallo studio “Does Television Kill Your Sex Life? Microeconometric Evidence from 80 Countries” di Adrien Lucas (University of Delaware) e Nicholas Wilson (Reed College) pubblicato sul national Bureau of economic research. Il documento esamina l'associazione tra proprietà della televisione e frequenza di coito utilizzando i dati di quasi 4 milioni di individui nelle indagini nazionali sulle famiglie in 80 paesi dei 5 continenti. I risultati suggeriscono che mentre la televisione certo non può uccidere la vostra vita sessuale, è però associata a qualche sindrome nella vita sessuale. "Sotto la nostra stima più prudente – scrivono Lucas e Wilson – troviamo che la proprietà televisiva è associata a una riduzione di circa il 6 per cento della probabilità di avere avuto rapporti sessuali nell'ultima settimana, in linea con un piccolo grado di sostituibilità tra la visione televisiva e l'attività sessuale. La ricchezza della famiglia e la conoscenza della salute riproduttiva non sembrano decisive in questa associazione”. Insomma, sta a voi decidere cosa fare sul divano.