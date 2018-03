Ci sono due nuovi film, a breve su Netflix. Ecco i trailer di Paradox e 6 Balloons

Un fantasioso poema raccontato a voce alta, una fiaba dallo spirito libero che parla di amore e di musica: Netflix ha pubblicato il bizzarro trailer di Paradox, una nuova produzione originale diretta da Daryl Hannah, attrice, attivista e adesso anche regista, che molti ancora ricordano come la bellissima Pris di Blade Runner e altri come la terribile Elle Driver di Kill Bill. "L'uomo col cappello nero" sarà interpretato dal leggendario musicista Neil Young, 77 anni, che è anche autore della colonna sonora. Il cantautore canadese l'ha realizzata con la band Promise of The Real (con cui ha già inciso quattro dischi) e la soundtrack comprende sia brani realizzati appositamente per il film sia cover e canzoni già incise.

Paradox verrà presentato in anteprima il 15 marzo al SXSW (South By SouthWest) Festival di Austin, ma dal 23 marzo arriverà in streaming su Netflix. E' un western surreale dove la musica ha un ruolo da protagonista. O, come dice il teaser, è "una storia non realistica di amore e musica". Un gruppo di fuorilegge si nasconde sulle montagne, in un'epoca non meglio identificata: sarà un futuro alla Westworld o il passato? Ciò che è certo è che "Man in the Black Hat", "Particle Kid" e "Jail Time" trascorrono il tempo alla ricerca di tesori, aspettando che la luna piena presti loro un po' della sua magia, diffonda la musica e faccia volare gli spiriti.

Netflix ha svelato anche il trailer del suo prossimo film 6 Balloons. Diretto da Marja-Lewis Ryan, il dramma vede la partecipazione, fra gli altri, di Abbi Jacobson, Dave Franco, Jane Kaczmarek. Nel corso di una notte, una donna attraversa Los Angeles con il suo fratello tossicodipendente in cerca di un centro di disintossicazione, con la figlia di due anni al seguito. 6 Balloons è uscito in anteprima al SXSW lunedì 12 marzo e sarà disponibile su Netflix dal 6 aprile.