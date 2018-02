"A casa tutti bene" è il titolo del nuovo film di Gabriele Muccino, con Pierfrancesco Favino e moltissimi altri, con Stefania Sandrelli che dice: “Le vite normali non esistono”: si litiga, si canta e ci si abbraccia. A casa tutti bene è anche questo Sanremo di Claudio Baglioni: ci conosciamo da sempre, canteremo per sempre Mille giorni di te e di me e Bella senz’anima. Come nello sketch di Pierfrancesco Favino che non dovrebbe cantare, solo parlare, recitare Leopardi, ma...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.