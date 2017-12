Vivi è un’assistente virtuale. Si comporta come se fosse la tua fidanzata, ma in realtà non esiste. E’ stata creata per invogliare i clienti dai 18 ai 35 anni ad abbonarsi al servizio di streaming di iQiyi, la società cinese di realtà virtuale finanziata da Baidu. I possessori del pacchetto possono avvicinarla, guardarla, farle domande (semplici). E lei fa tutto quello che le dicono: se deve consigliare un film da vedere in base ai gusti del cliente, è a disposizione...

