Musk vuole costruire i data center nello spazio, Thiel in mezzo al mare

Come ha raccontato il Financial Times, il progetto di Panthalassa consiste invece nell’utilizzare il moto ondoso per generare elettricità tramite turbine, che alimenteranno direttamente i server per l’intelligenza artificiale. Questo approccio consente l’installazione di enormi data center lontani dalla costa, senza la necessità di un collegamento alla rete elettrica continentale. Garth Sheldon-Coulson, cofondatore e ceo dell’azienda, ha dichiarato che il nuovo capitale permetterà di ampliare l’impianto pilota di produzione, con l’obiettivo di avviare le operazioni commerciali il prossimo anno. “Il futuro richiede una potenza di calcolo superiore a quella che possiamo immaginare. Le soluzioni extraterrestri non sono più fantascienza. Panthalassa ha aperto la frontiera oceanica”, ha dichiarato Thiel. Le piattaforme, chiamate “nodi”, raggiungono un’altezza paragonabile a quella del Big Ben di Londra o del Flatiron Building di New York, con una struttura in acciaio di 85 metri, in gran parte sommersa. Ogni nodo contiene un contenitore ermeticamente sigillato per ospitare il server di intelligenza artificiale, raffreddato con acqua di mare. Il design consente alle piattaforme di muoversi autonomamente, sfruttando la forma dello scafo per avanzare sulle onde senza bisogno di un motore, riducendo la manutenzione e facilitando l’installazione in aree remote. “L’energia delle onde oceaniche è economica, sostenibile e abbondante, e ora abbiamo la tecnologia per renderla accessibile a tutti”, ha dichiarato Sheldon-Coulson, che in precedenza ha lavorato nel campo dell’intelligenza artificiale e dell’energia presso il fondo Bridgewater. Secondo lui l’energia delle onde e quella eolica, insieme all’energia solare e nucleare, rappresentato le alternative pulite con il maggiore potenziale per generare decine di terawatt di elettricità.