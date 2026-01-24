Leggi il foglio

Tra le challenge appena concluse di Solvers Wanted, la ricerca di soluzioni per innovare la conversione di potenza nel settore aeronautico

UN CONSIGLIO DI LETTURA DI UN NOSTRO PARTNER: LEONARDO

Quando l'open innovation diventa industria

Dallo scouting tecnologico alle sfide guidate dai bisogni reali: così Leonardo integra startup, ricerca e venture capital nel proprio piano industriale

Negli ultimi anni l’open innovation si è affermata come uno degli strumenti principali attraverso cui le grandi aziende affrontano la trasformazione tecnologica. In sintesi, significa aprire i confini dell’impresa e collaborare con startup, università, centri di ricerca e investitori per intercettare competenze, idee e tecnologie che non sempre possono essere sviluppate internamente. Per gruppi industriali complessi, però, l’open innovation funziona solo se è governata, orientata a bisogni reali e integrata nelle strategie di lungo periodo. È esattamente questo il percorso intrapreso da Leonardo.

Negli ultimi anni il gruppo ha trasformato un insieme di collaborazioni inizialmente spontanee in un modello strutturato e coordinato, a supporto della trasformazione digitale prevista dal Piano Industriale. L’obiettivo non è solo anticipare i trend tecnologici, ma rendere l’innovazione esterna uno strumento concreto di sviluppo industriale e finanziario, capace di ridurre i rischi e accelerare il time-to-market.

Il modello di Leonardo si fonda su due pilastri complementari. Da un lato, l’open innovation orientata allo scouting tecnologico e al co-sviluppo, in stretta sinergia con i Leonardo Innovation Labs, per individuare e testare tecnologie emergenti. Dall’altro, una collaborazione sempre più strutturata con i fondi di venture capital, in particolare a livello europeo, anche grazie ai programmi di finanziamento dell’Unione Europea e alle iniziative Nato, in un’ottica di utilizzo dual use.

Il fulcro operativo di questo approccio è Solvers Wanted, la piattaforma di scouting tecnologico del Gruppo. Nel tempo si è evoluta da semplice strumento di mappatura delle soluzioni innovative a leva strategica guidata dai bisogni industriali. Dal 2024 Leonardo ha adottato un modello di Demand-Driven Open Innovation: le call e le challenge partono dagli Innovation Needs espressi dalle Divisioni, dai laboratori e dalle funzioni aziendali, cioè da esigenze concrete e condivise. Questo consente di avviare fin da subito percorsi di “try and test” e di co-sviluppo, riducendo l’incertezza tecnica e industriale e facilitando il passaggio dall’idea all’applicazione.

All’interno di Solvers Wanted confluiscono tutte le attività di open innovation: dalla gestione delle challenge al monitoraggio dei progetti, fino alla misurazione dei KPI. Le startup e le PMI che collaborano con Leonardo entrano nel Leonardo Team for Innovation, accedendo a un percorso strutturato che offre visibilità, servizi dedicati, collaborazioni dirette e opportunità su progetti europei e nazionali co-finanziati.

I numeri restituiscono la dimensione dell’impegno: 2,5 miliardi di euro investiti in ricerca e sviluppo, oltre 17mila persone dedicate alle attività di R&S e più di 90 collaborazioni con università e centri di ricerca nel mondo. Ogni anno Leonardo gestisce in media 20–25 progetti di co-innovazione, concentrati su tecnologie chiave come intelligenza artificiale e data analytics, robotica e sistemi autonomi, digital twin, simulazione e droni.

In questo modo l’open innovation smette di essere un esercizio esplorativo e diventa parte integrante del processo industriale: uno strumento per trasformare più rapidamente la ricerca in capacità operative e rendere l’innovazione un fattore strutturale di competitività.

I più letti di Tecnologia