Il podcast e lo “S.T.E.M.” Party per avvicinare i giovani alle materie S.T.E.M.

L'Italia è molto al disotto della media europea per lo studio delle discipline scientifiche e tecniche nonostante queste siano destinate a diventare sempre più centrali per affrontare le sfide del futuro

Il 24 gennaio 2025, in occasione della Giornata mondiale dell'Educazione, iliad e Will hanno lanciato il progetto Educast - Le materie S.T.E.M., che ha l'obiettivo di avvicinare sempre più persone alle materie S.T.E.M. - scienze, tecnologia, ingegneria e matematica - proponendo un nuovo modo di studiare.

iliad, l'operatore telefonico che ha rivoluzionato il mercato della telefonia con offerte chiare e trasparenti, senza vincoli e costi nascosti, ha deciso, anche con questo progetto, di aumentare nei giovani le competenze in queste materie, destinate a diventare sempre più centrali per affrontare le sfide del futuro. In Italia, infatti, i laureati nelle discipline S.T.E.M. rappresentano circa il 6 per cento del totale, una percentuale ben al di sotto della media europea del 13 per cento. A ciò si aggiunge un forte gender gap: in Italia, le donne iscritte a percorsi STEM sono appena il 10% del degli studenti universitari.

Per non perdere le opportunità di crescita e di innovazione, iliad – che in sei anni e mezzo ha raggiunto 11 milioni e 763 mila utenti attivi nel mobile e fisso e si impegna da anni per un futuro connesso, equo e sostenibile - ha realizzato con Will un podcast in quattro episodi.

Con la partecipazione di Francesco Profumo, membro dell'Advisory Board di iliad e già ministro dell'Istruzione tra il 2011 e il 2013, e Guglielmo Paternesi, ingegnere e autore di Will, attraverso le grandi invenzioni della storia, il podcast racconta le scoperte di Guglielmo Marconi e gli albori della telefonia sino al lancio nello spazio di SpaceX, passando per la nascita di internet grazie al genio di Tim Berners Lee e per il tema della cybersecurity e il fenomeno Anonymous. Completano l’ascolto immersivo video-pillole e test di autovalutazione, per fissare i concetti appresi.

Il format è pensato per rendere le materie S.T.E.M. più vicine e accessibili a tutti dimostrando che non si tratta di materie "noiose" o lontane da noi, ma che ci riguardano da vicino. Basta prendere in mano uno smartphone per rendercene conto.

Inoltre, in occasione della Settimana nazionale delle S.T.E.M, Will e iliad hanno organizzato uno S.T.E.M. Party a Roma, il 4 febbraio: un evento unico nel suo genere per avvicinare sempre più giovani alle materie scientifiche unendo divertimento e curiosità.

La serata, con oltre 300 partecipanti, si è aperta con il gioco a squadre "Dr Why", un quiz a multi-risposta con domande sulle materie S.T.E.M. dedicato agli studenti partecipanti; è proseguita con il panel "Le materie S.T.E.M. come non te le aspetti", moderato da Clara Morelli e Riccardo Haupt (Will Media) con la partecipazione di Benedetto Levi (amministratore delegato di iliad Italia), Francesco Profumo e Luisa Torsi, professori e membri dell’Advisory Board di iliad, Alessandra Gallone (Consigliere del Ministro dell'Università e della Ricerca). Infine, si è conclusa con lo spettacolo comedy di Valerio Lundini e i VazzaNikki e un dj set finale per chiudere la serata in festa.