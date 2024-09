I nuovi AirPods Pro 2 avvicineranno sempre più persone al tema salute uditiva

L'aggiunta delle funzionalità di apparecchi acustici agli auricolari di Cupertino non creerà un danno agli operatori tradizionali del settore. Anzi può aiutare a combattere lo stigma che vi è associato

Apple come Amplifon? L’annuncio sulla nuova versione degli AirPods Pro 2, che darà ai celebri auricolari di Cupertino le funzionalità di apparecchi acustici, porterà un nuovo temibile concorrente per Amplifon & Co?

Non proprio, dicono gli analisti, perché oltre ad avere una batteria di durata limitata, i nuovi Air Pods Pro 2 sono destinati a persone con perdite uditive lievi e moderate, quindi più giovani rispetto ai tradizionali fruitori dei dispositivi acustici, focalizzati su perdite moderate e gravi.

Ciò potrebbe contribuire ad avvicinare un maggior numero di persone alla salute uditiva combattendo lo stigma che vi è associato. Alla fine della storia, quindi, si allargherà il mercato, anche a beneficio degli operatori tradizionali, come Amplifon.