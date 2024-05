Apple che sbaglia una pubblicità ci dice molto della sua “normalizzazione”

Ritirato lo spot in cui l’ipad distrugge una montagna di oggetti, tra cui giochi, strumenti musicali, videocamere. Quella fondata da Steve Jobsè ormai un’azienda simile ad altre Big Tech e un po’ più noiosa: un gigante irraggiungibile e fuori dal mondo, a cui può capitare di fare inspiegabili errori di comunicazione

L’idea era semplice: il nuovo iPad Pro, presentato da Apple questa settimana, è il dispositivo più sottile mai prodotto dall’azienda (anche più del compianto iPod Nano, per dire). Per festeggiare questi 5,1 millimetri di potenza, Apple ha optato per una pubblicità a effetto che è stata talmente criticata da aver convinto l’azienda a chiedere scusa e ammettere di aver “mancato il bersaglio”.