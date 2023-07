Il ritorno di Zuck. I guai di Twitter & Co. fanno risorgere il capo di Meta

Avete presente la figura che fa spesso Giorgia Meloni di fronte a Matteo Salvini? Ecco. C’è stato un tempo in cui per Mark Zuckerberg le cose non sembravano mettersi affatto bene e c’è stato un tempo in cui ogni occasione era buona per demolire la reputazione dell’inventore di Facebook. Era il tempo, quello, in cui Facebook veniva considerato come la feccia dell’universo. Era il tempo, quello, in cui per Zuckerberg i guai erano all’ordine del giorno. Ed era il tempo, quello, in cui Facebook finì nell’occhio del ciclone per almeno tre ragioni imbarazzanti. Nel 2018, si scoprì che Cambridge Analytica aveva raccolto i dati personali di 87 milioni di account facebook senza il loro consenso e li aveva usati per scopi di propaganda politica. Nello stesso periodo, a cavallo dell’elezione di Donald Trump, Facebook venne accusato di essere un’arena di hater, un terreno fertile per la diffusione delle fake news e una società pronta a trasformare anche le menzogne in una formidabile occasione di traffico per creare indotto. E negli ultimi anni è successo spesso che Facebook, costretto nel frattempo a rifarsi il trucco trasformandosi in Meta, sia stato accusato da diverse autorità antitrust di avere una posizione di indebito vantaggio nel mercato pubblicitario grazie alla profilazione dettagliata degli annunci dei suoi inserzionisti.

