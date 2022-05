Come far nascere una Silicon Valley in Italia? Idea. E una storia personale

Come nacque l'Interaction Design Institute di Ivrea. E perché oggi ce ne sarebbe stato un gran bisogno come "fabbrica delle app" del nuovo mondo digitale

Il successo industriale è prevedibile? Che cosa ha fatto sì che a Silicon Valley si sviluppasse il primo centro mondiale di innovazione tecnologica? Perché alcuni prodotti hanno successo e altri no? Esiste qualcosa che renda meno aleatorio individuare le scelte che decretano il successo? E’ l’interaction design, un campo interdisciplinare di ricerca per comprendere come la tecnologia interagisce con i processi cognitivi e con le preferenze individuali. L’idea di creare in Italia un centro di ricerca e a realizzarlo è stata di Barbara Ghella, mancata pochi giorni fa.