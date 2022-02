Apple e il nostro senso per la privacy

Amazon, Apple, Google e Microsoft sono tra i brand più riconosciuti e apprezzati del mondo: sono i quattro cavalieri della tecnologia e, soprattutto, sono dei giganti che non hanno fatto che aumentare la propria mole durante gli ultimi due anni, mentre il resto del mondo subiva un traumatico arresto pandemico. Altra caratteristica in comune: ciascuna di queste aziende vale più di un trilione di dollari, ovvero un milione di miliardi, una cifra che il cervello umano fa difficoltà a immaginare. Una crescita spaventosa che nemmeno la carenza globale di chip – figlia della crisi della supply chain – è riuscita a fermare. Anzi. secondo il commentatore del New York Times Farhad Manjoo, tutto questo potrebbe essere solo l’inizio di un’espansione destinata a durare a lungo. Le dimensioni future del Big Tech faranno impallidire quelle odierne.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE