La macchina del tempo

Il giorno di Natale il James Webb Space Telescope ha iniziato il suo viaggio nello spazio, che lo porterà molto lontano dalla Terra, a quasi 1,5 milioni di chilometri da noi, dove sarà da solo – non saranno possibili interventi di manutenzione – a raccontarci galassie lontane e “a spingere un po’ più indietro nel tempo la nostra conoscenza della storia cosmica”, ha scritto il professore Amedo Balbi sulla Stampa. Ci sono voluti venticinque anni e più di 10 miliardi di dollari per costruire e mandare in orbita questo telescopio, con molti inciampi, molte liti, qualche polemica (anche sul suo nome, ché James Webb è un uomo e non una donna ed è detestato dalla comunità lgbt) e la necessità di continui investimenti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE