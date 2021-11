Fatti recensire dal booktoker

Su TikTok si parla di libri e lo si fa con una tale efficacia che anche gli editori si sono accorti di quanto il social possa essere redditizio per l’editoria. A dire il vero per parlare di libri si usa una sottocomunità di TikTok, un’ala dedicata alla letteratura che si chiama BookTok e grazie alla quale la casa editrice britannica Bloomsbury, per esempio, ha detto di aver riportato recentemente vendite record e un aumento dei profitti pari al 220 per cento. Gli editori ci saranno pure arrivati in ritardo rispetto a chi lavora nel mondo della moda, ma su TikTok stanno scoprendo un paradiso di nuovi acquirenti, che sono i più impensabili, i ragazzini, che amano parlare di tutto e amano farlo, senza alcuna eccezione per i libri, nel posto in cui sono abituati a parlare di tutto il resto.

