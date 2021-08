Il tesoro delle app

Così si è allargato il club di chi si è arricchito ideando strumenti ad alto tasso tecnologico e capaci di farci vivere al passo con il virus. Dalle piattaforme per scambiare criptovalute e quelle per appuntamenti

C’è David Vélez, colombiano. Ha inventato una banca digitale con commissioni talmente a buon mercato che sta sbancando, è il caso di dirlo, la concorrenza dell’intera America latina. Ci sono Victor Jacobsson e Sebastian Siemiatkowski, svedesi. Grazie a loro, si può comprare a piccole rate piuttosto che con carta di credito. Ma con uno schema del genere è diventato miliardario anche l’ucraino naturalizzato americano Max Levchin. In alternativa, con Square di Jack Dorsey si può invece pagare via cellulare, e con StoneCo dei brasiliani Andre Street e Eduardo de Pontes con un sistema online basato sul cloud. Insomma, chi facilita gli acquisti alla gente costretta in casa va alla grande. Ma chi è in lockdown ha anche bisogno di contatto umano, oltre che di acquistare. Senza rischiare troppo, però: sono o no anche i tempi del MeToo? A soli 31 anni, Whitney Wolfe è diventata miliardaria grazie a un’app di appuntamenti “femminista”, pensata “dalla parte di lei”.