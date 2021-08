Sanità sotto attacco. Ecco perché

“E’ il settore che più ha da perdere, ed è meno preparato culturalmente”, dice Corrado Giustozzi. “Il fatto che la gente debba immaginarsi l’attacco geopolitico spiega la difficoltà di far capire alle persone che viviamo in un’epoca in cui il digitale è tutto”, dice Mirko De Maldè

Immaginate che qualcuno vi rubi le chiavi di casa, cambi la serratura della porta e vi lasci attaccato un cartello: se vuoi le nuove chiavi – e quindi accedere di nuovo a casa tua, con tutti i tuoi oggetti – devi pagarci. E’ più o meno questo ciò che è successo alla regione Lazio. Si chiama ransomware, ed è il metodo con cui si cripta (cioè si rendono illeggibili) un certo numero di dati per tornare in possesso dei quali sarà necessaria una chiave, quasi sempre in cambio di un corrispettivo economico. Il ransomware è diverso non solo tecnicamente, ma anche per gli obiettivi rispetto ad altri malware usati, per esempio, per raccogliere informazioni.