Facebook lancia Bulletin, la sua piattaforma di newsletter. La rincorsa di Big Tech

Mark Zuckerberg recluta giornalisti per far decollare il suo nuovo progetto. Il punto forte è il pubblico, già presente su Facebook, segmentato e targettizzato. Non si ferma la rincorsa dei giganti della Silicon Vallery verso l'industria dei contenuti

Si chiamerà “Bulletin”, come Bollettino delle notizie, e sarà la piattaforma di newsletter di casa Facebook. Mark Zuckerberg ci tiene parecchio, e ha già fatto arruolare dai suoi decine di autori (giornalisti e non) specializzati in settori come Sport, Scienza, Salute e Finanza. Niente scrittori “divisivi” o troppo “politici”, fanno sapere le fonti. Quelli ci sono già altrove, e forse non farebbero neppure bene a una piattaforma già vittima di troppa polarizzazione come Facebook.