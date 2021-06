Zuckerberg porta in tribunale Modi e la sua mania di sorveglianza

Scontro in un mercato succulento per le big tech: Whatsapp e Twitter hanno intentato una causa contro il governo indiano per bloccare una legge che lede la privacy di circa un mezzo miliardo di utenti.

Le Big Tech sono quasi diventate degli stati nazionali, con un territorio immateriale e un tipo di sovranità tutta loro? E, soprattutto, possano fare concorrenza agli stati nazionali? E’ una domanda su cui ha riflettuto Angela Merkel come il commissario per il Mercato interno dell’Unione Thierry Breton. Ne ha parlato Vladimir Putin all’ultimo meeting di Davos ed è un’ossessione – ma soprattutto una questione personale – per Donald Trump. Il dibattito esiste sia nelle democrazie sia, con tutt’altri metodi e obiettivi, nelle autocrazie. Adesso, tra le Big Tech e l’India sta succedendo qualcosa di straordinario. Nel senso che le une stanno portando in tribunale l’altra.