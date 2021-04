Lamentazioni populiste su Amazon

Il grande fiume di Amazon esonda spesso in ampie paludi populiste. L’onda di risacca ideologica contro il gigante dell’e-commerce e dei servizi digitali è stata indotta dal suo stesso straripante successo. L’ultimo caso è quello di uno sciopero che ha fornito l’occasione per trasformare una normale e legittima vertenza aziendale in una specie di guerra di religione contro le odiate multinazionali; a furor di popolo, molti esponenti di diversi partiti si sono affrettati a cavalcare il fenomeno per acquisire un po’ di visibilità. Al di là dell’opportunismo politico di alcuni, il fenomeno merita di essere discusso, perché rivela da una parte l’incapacità di comprendere e gestire l’innovazione, dall’altra un comprensibile disagio di chi si trova spiazzato dall’accelerazione del mercato, specie con gli impatti della pandemia.

