Il razzo di SpaceX atterra... poi esplode

È esploso a terra, dopo un apparente atterraggio di successo il razzo Starship SN10 di Space X: è la terza astronave della compagnia di Elon Musk a fallire. Musk spera un giorno di utilizzare questi razzi per raggiungere Marte. Questa navicella Starship aveva il numero di serie 10 (SN10). Era riuscita ad atterrare a Boca Chica, in Texas.Un bel passo avanti rispetto ai suoi predecessori SN8 e SN9, che si erano schiantati al suolo. Ma un incendio si è sviluppato alla base del velivolo e otto minuti dopo è esploso sulla piattaforma di atterraggio. Tuttavia, SpaceX sarà enormemente incoraggiata dal test. Il prototipo ha eseguito con successo le sue manovre in volo - naturalmente senza equipaggio a bordo - ed è riuscito a effettuare un atterraggio ragionevolmente morbido. SpaceX ha già altri prototipi in varie fasi di assemblaggio a Boca Chica, fino a SN19.

SpaceX prevede che le Starship sostituiscano i suoi razzi Falcon, attualmengte in uso per missioni regolari - sia con equipaggio che senza - per l'agenzia spaziale americana (Nasa), per l'esercito americano e altre per fini commerciali. Il ceo dice che la nuova nave stellare, alta 50 metri, farà tutto più in grande e meglio. Musk ha promesso un'escursione lunare nel 2023 al miliardario giapponese Yusaku Maezawa, che dovrebbe viaggiare con altre otto persone, e questa settimana ha aperto le domande a chiunque fosse interessato a unirsi alla sua impresa "DearMoon".