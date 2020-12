Nel bisticcio tra Facebook e Apple forse ci guadagna la nostra privacy

Un bisticcio così, nella Silicon Valley, non si era ancora visto. Segno che almeno uno dei due battaglianti, tra Facebook e Apple, ha davvero paura. La mossa più spettacolare l’ha fatta Mark Zuckerberg. L’uomo che ha portato sui social due miliardi di persone s’è comprato tre paginate di giornali di carta (New York Times, Wall Street Journal e Washington Post) per cantargliele alla vecchia maniera al ceo nemico Tim Cook.

Pubblicità

Pubblicità