Vivere connessi, vivere di password

Il fatto è che non mi chiamo Gaia Manzini. Mi chiamo Gaja Elisabetta Manzini, e quindi è come se scrivessi sotto pseudonimo, anche se non è esattamente così. Nel mio codice fiscale ci sono una L e una S che nessuno si spiega, se prima si è omesso qualche passaggio. E poi, cosa importantissima, privatissima, ci sono questi. Indica due numeri segnati in alto su uno dei due fogli: il PIN e il PUK “Perché ci ha messo tanto...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.