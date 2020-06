La rete unica e lo stato in cristalleria

Il governo accelera sulla rete unica in fibra, necessaria a privati e aziende per operare sulla banda ultralarga di telefonia e dati. Questo però significa irrompere in un mercato nel quale, sempre per volontà governativa (attuale e precedente) di proprietari della rete ce ne sono due, Tim e Open Fiber, che ne affittano l’utilizzo ad aziende che a loro volta vendono servizi finali ai clienti: ultimi esempi l’accordo Tim-Vodafone e Open Fiber-Fastweb-Sky. Dunque lo stato rischia di produrre l’effetto dell’elefante...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.