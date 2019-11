L’idea di Apple (e Google) sulla Crimea

Due giorni fa Apple ha ceduto alle richieste del governo di Mosca e ha deciso di mostrare la Crimea come territorio russo per gli utenti che usano i suoi servizi di mappe e di meteo dalla Russia. La penisola di Crimea, territorio ucraino, è stata invasa dalla Russia nel 2014 usando truppe non regolari e poi annessa unilateralmente dopo un referendum non riconosciuto dalla comunità internazionale. Agli occhi del mondo, la Crimea è una regione dell’Ucraina occupata da una potenza...

