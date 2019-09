Lo smartphone pieghevole di Samsung è in vendita. Ma solo in Corea

Otto anni per mettere a punto, il lancio ufficiale a fine aprile, poi il ritiro dal mercato immediato dato che già dopo pochi giorni di utilizzo lo schermo funzionava male, quando non si rompeva. Ora i tecnici della Samsung però sono sicuri di aver risolto i problemi strutturali della loro nuova e più ambiziosa creazione. Il Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole, è da oggi in vendita. Per ora però solo in Corea del sud. Il lancio numero 2 infatti è stato fatto a scaglioni. Prima nel paese d'origine dell'azienda, per evitare nuovi problemi d'immagine, poi, uno dopo l'altro, in "Francia, Germania, Regno Unito, Usa, Singapore e altri", si legge nella nota. Negli Stati Uniti dovrebbe arrivare il 27 settembre. In Italia più avanti, non c'è ancora una data certa.