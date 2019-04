Il nuovo lancio del super razzo di Space X – VIDEO

Due successi in un colpo solo per Space X, la società spaziale di Elon Musk. Questa mattina il Falcon Heavy, il più grande e potente razzo a oggi disponibile, è partito per lo spazio con a bordo un satellite saudita per le telecomunicazioni. È il primo viaggio commerciale per il gruppo del fondatore di Tesla – il secondo dopo quello inaugurale che ha lanciato verso un’orbita marziana una Roadster di Tesla. Ed è la prima volta che tutti i tre booster, ossia i lanciatori laterali telecomandati del razzo, ritornano intatti sulla terra. Nel tentativo precedente uno mancò il bersaglio e si inabissò nell'oceano.

Il prossimo Falcon Heavy decollerà entro fine anno e porterà in orbita la missione Space Test Program 2 dell'US Air Force e una vela solare per The Planetary Society.