“Che mondo sarebbe senza Amazon? Pensate ai pannolini”. Parla Jay Carney

“Jay Carney, 53 anni, è il più prestigioso pezzo di aristocrazia pubblicistica prestato alla tecnologia americana. Ex corrispondente del Time da Mosca, dove ha raccontato la transizione del post Urss, ex capo di Time a Washington e poi capo ufficio stampa del vicepresidente Joe Biden e poi di Barack Obama, dal 2015 è l’ambasciatore globale di Amazon. Gira il mondo a incontrare presidenti e ministri e a spiegare che Amazon non è solo scatoloni con lo smile. Per conto di 'Jeff', come chiama lui il suo boss, l’uomo più ricco del mondo, Jeff Bezos”.

Leggi qui l'intervista completa a Jay Carney di Michele Masneri.