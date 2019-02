La nuova vita della direttiva copyright

Per qualche settimana era sembrato che la direttiva europea sul copyright, la nuova legge dell’Unione per aggiornare una materia che nessuno toccava da più di vent’anni e che aveva come obiettivo quello di riequilibrare i rapporti di forza tra piattaforme digitali e produttori di contenuti, fosse defunta. La maggioranza dei paesi non riusciva a trovare un accordo su un testo comune, a causa di alcuni articoli controversi ma importanti sul trattamento economico dei produttori di contenuti e sulle responsabilità delle...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.