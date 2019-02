La Germania dà un colpo a Facebook, l’Europa affila le armi

Milano. L’autorità tedesca per l’Antitrust ha inflitto un colpo molto duro contro Facebook, vietando all’azienda di fare “data hoarding” tra le sue varie piattaforme e su siti internet di terze parti. La sentenza di oggi è la conclusione di un’indagine di Antitrust durata quasi tre anni, e potrebbe aprire una nuova crisi dentro a Facebook in un momento in cui le autorità di tutta Europa muovono per regolamentare e limitare le multinazionali del digitale. Nello specifico, la sentenza dice che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.