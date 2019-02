Il declino rallentato di Snapchat

Le “storie di Instagram”, forma ubiqua di promozione, autopromozione e comunicazione degli ultimi anni, un tempo erano le “storie di Snapchat”. Nel senso che Snapchat, social network fondato nel 2011, le “storie” fatte così le aveva inventate e rese famose, e per qualche anno, in un’epoca che ormai sembra remota, era diventato il social network che cresceva più di qualunque altro e che era adorato dai giovani di tutto il mondo. Facebook, sentendosi minacciato, cercò di comprare l’azienda come aveva...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.