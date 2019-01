La caduta dell’iPhone

Roma. La crisi scatenata sui mercati internazionali dall’annuncio che Apple ha rivisto in pesante ribasso le sue stime di vendita – crisi tamponata dai dati eccellenti sull’occupazione americana – ha numerose sfaccettature. La prima riguarda il pericolo di contagio: Apple non è la prima grande azienda americana che subisce i colpi combinati del rallentamento dell’economia cinese (è in Cina che i dati di vendita degli iPhone sono più preoccupanti) e della guerra commerciale; le prossime saranno settimane di dati trimestrali...

