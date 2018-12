L'Italia vista da Mountain View. Un anno di ricerche su Google

Non sai qualcosa? Cercalo su Google. Ormai è naturale estrarre il telefonino, digitare o chiedere all'assistente vocale. Tanto nelle discussioni da bar quanto per un dubbio durante un corso all'università. E l'azienda di Mountain View, ogni hanno, ci racconta quali sono – in ogni nazione – le nostre ricerche sulla barra più famosa del mondo. Con “Un anno di ricerche 2018”, la società californiana racconta i trend che hanno registrato il picco più alto rispetto all’anno precedente. Oltre all’annuale classifica delle dieci parole di tendenza dell’anno appena trascorso, Big G ne ha pubblicate altre otto: i personaggi, gli eventi, le mete delle vacanze, le ricette, i biglietti e le domande più cercate sul motore di ricerca: “cosa significa?”, “come fare?” e “perché?”.

Le parole più googlate

Tra le parole più cercate, i “mondiali” di calcio sono al primo posto nel 2018, nonostante la nazionale italiana sia rimasta fuori dal campo. Seguono in classifica quattro personaggi famosi scomparsi negli ultimi mesi: L'ex ad di Fca Sergio Marchionne, morto a 66 anni a causa di una malattia della quale si era venuto a sapere solo pochi giorni prima, il conduttore Fabrizio Frizzi, scomparso a 60 anni, nell'ospedale sant'Andrea di Roma, il 26 marzo. La lista si fa ancora più triste: seguono due giovani, il dj Avicii e Davide Astori, difensore della Fiorentina morto improvvisamente nella notte, a soli 31 anni.

Gli eventi del 2018

Tra gli avvenimenti più googolati del 2018 ci sono naturalmente i Mondiali, il Giro d’Italia, le Olimpiadi invernali di Pyeongchang, in Corea del sud, la Champions League e Wimbledon. Al secondo posto dell’elenco, però, la politica supera lo sport: ecco le elezioni del 4 marzo, che hanno catturato l'attenzione – e impegnato i pollici – dei navigatori del web italaino. Al terzo posto l’immancabile Sanremo e al quarto il ponte Morandi di Genova, che è crollato il 14 agosto e ha ucciso 43 persone.

Cosa significa?

Nell'anno del #metto, su Google gli italiani hanno cercato più di tutto cosa significa la parola “sessista”. Seguono le ricerche del significato di: ipovedente, LOL (“Laughing Out Loud”, tante risate in inglese), filantropo, scopofobia (la paura morbosa di attirare l'attenzione altrui), impeachment, eskere (un termine inventato legato alla musica trap), brexit, cherofobia (che è la paura della felicità) e ministro senza portafoglio.

Perché

Anche qui storie di donne: “Perché si festeggia l’8 marzo”? E “perché i giocatori hanno un segno rosso sulla faccia”? (in occasione della 13a giornata di campionato, come accaduto nella scorsa stagione, i calciatori e gli arbitri sono scesi in campo con con un segno rosso sul viso, accompagnati da bambine con la maglietta dell'iniziativa #unrossoallaviolenza, iniziativa contro i maltrattamenti verso le donne, in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne di domenica 25 novembre). Ma i “grandi perché” ruotano tutti attorno alla televisione: “Perché Fedez e J-ax hanno litigato”, “Perché Ilary Blasi ha la parrucca”, “Perché Asia Argento non conduce più XFactor”, “Perché Nina Moric non può vedere suo figlio”?