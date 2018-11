La fine del culto della tecnologia

E’ probabile che quando Sundar Pichai, il ceo di Google, si è seduto pochi giorni fa negli uffici del New York Times per la classica intervista riparatrice dopo i grandi scandali che hanno colpito la sua azienda, non immaginasse che inavvertitamente avrebbe pronunciato la frase che pone fine al mito della Silicon Valley. L’intervista verteva sui problemi di Google, sullo scoppio del #metoo dentro agli uffici del motore di ricerca, sul calo della fiducia che tutte le aziende del...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.