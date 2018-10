Guida al Black Friday per un extra shopping

Black Friday. Chissà quante volte avrete sentito queste due parole, ma vi siete mai chiesti che cosa si intenda con esse?

Se state pensando al celebre venerdì nero della Borsa di New York, quella terribile giornata del 1929 quando praticamente andò in fumo la ricchezza degli Stati Uniti, siete davvero fuori strada, perché Black Friday oggi indica semplicemente la giornata degli acquisti a prezzi super scontati.

Nome tipicamente anglosassone, il Black Friday è di origine americana ma ormai sta spopolando anche da noi. In cosa consiste di preciso?

In una giornata in cui negozi tradizionali ed e-commerce praticano degli sconti eccezionali, riduzioni di prezzo che raggiungono anche il 70%. E quando cade questo meraviglioso giorno che fa la felicità di shopping maniaci e non solo?

Il venerdì che segue il Giorno del Ringraziamento, quindi non ha una data precisa, ma varia di anno in anno visto che il Thanksgiving Day viene festeggiato il quarto giovedì di novembre. Il Black Friday segna praticamente l'inizio dello shopping natalizio e negli Stati Uniti è una data attesa sempre con grande trepidazione. Pensate che addirittura si formano code fuori dai negozi già dalla sera precedente e non sono pochi gli esercizi commerciali, soprattutto quelli delle grandi catene, che anticipano la loro apertura a mezzanotte.

Ma perché così tanta fretta di entrare e di comprare? Semplice, perché gli stock di merce a prezzi super scontati sono limitati e quindi bisogna essere veloci per potersi accaparrare proprio quell'articolo che si desidera.

E da noi come funziona?

I negozi tradizionali non sono ancora molto propensi ad adottare questa abitudine tutta americana, lo fanno però i punti vendita delle grandi catene commerciali, da quelle che si dedicano alla tecnologia e agli elettrodomestici, fino all'abbigliamento e ai cosmetici.

Se tanti commercianti italiani sono ancora diffidenti nei confronti del Black Friday, altrettanto non si può dire degli e-commerce che agiscono sul nostro territorio. Sono decisamente numerosi quelli che garantiscono sconti super nel fatidico Venerdì Nero. Anzi, copiando proprio da Oltreoceano (non dimentichiamo infatti che molti e-store sono internazionali) propongono addirittura una Black Week, un'intera settimana di sconti eccezionali che va dal lunedì che precede il Thanksgiving fino a quello successivo, che viene chiamato Cyber Monday.

Insomma davvero un'occasione ghiotta per poter acquistare ciò di cui si ha bisogno risparmiando davvero cifre notevoli e quindi vale la pena di saperne di più.

Iniziamo intanto con il dire che per il 2018 il Black Friday cade il 23 novembre, mentre la Black Week va dal 19 al 25 novembre, il Cyber Monday è fissato per il 26 novembre. Per tutto questo periodo gli sconti praticati sono eccezionali, ma raggiungono il culmine nella giornata di venerdì. Per chi poi non riuscisse ad acquistare quel giorno, il Cyber Monday offre una seconda possibilità.

Allettante, vero, lo shopping novembrino, ma conoscete l'origine di questa abitudine americana e il perché della scelta di un nome così strano? No?

Allora prima di addentrarci in ulteriori particolari e darvi qualche consiglio per non perdere degli ottimi affari, facciamo un passo indietro nel tempo e torniamo agli anni Sessanta. Fu proprio allora che nacque il Black Friday. L'idea dei commercianti statunitensi era quella di dare un impulso alle vendite natalizie e così scelsero il giorno successivo al Thanksgiving Day per praticare sconti eccezionali. In quegli anni i libri contabili su cui venivano registrate le vendite venivano compilati a mano e si utilizzava la penna rossa per le perdite e quella nera per annotare le entrate. Durante il fatidico venerdì di prezzi scontati i registri erano zeppi di annotazioni scritte in nero: da qui il nome di Black Friday. Questa è la versione ufficiale della nascita del nome, ma in realtà molti propendono per un'altra versione. La denominazione Venerdì Nero sarebbe nata il decennio successivo quando si iniziò a manifestare una ressa tale nei negozi e un traffico insostenibile nelle strade delle città americane da creare un vero e proprio caos.

Ovviamente acquistando online non si va incontro a lunghe code alle casse e ai problemi per trovare parcheggio, ma se volete approfittare del Black Friday, è utile sapere alcune cose. Innanzitutto, sappiate che la velocità è di primaria importanza. Anche gli e-commerce propongono stock limitati di prodotti a prezzi super scontati, vero è che potrete comunque trovare delle buone riduzioni di prezzo durante tutta la settimana, ma se volete fare l'affare dell'anno è al venerdì che dovete agire e dovete farlo in fretta. Inoltre sapete quali e-commerce aderiscono al Black Friday e quali riduzioni praticano? Non potrete certo perdere tempo per cercarli sul web, se non volete vedere sfilarvi sotto il naso i vostri articoli tanto desiderati. Niente paura, in questo caso potrete avvalervi della guida al Black Friday 2018 scritta da Piucodicisconto.com, un sito di offerte e codici sconto con molta esperienza alle spalle sull’evento del Black Friday.

In che modo vi possono aiutare queste guide? Semplice, vi forniscono già da ora un elenco degli e-shop che aderiscono al Black Friday e vi indicano anche le percentuali di sconto che praticheranno. Ottimo, ma come dicevamo in precedenza, la velocità è davvero imprescindibile se volete accaparrarvi degli articoli di valore a prezzi stracciati e quindi è necessario davvero conoscere tutti i trucchi per approfittare dell'occasione.

Cosa vi troverete?

Non solo l'elenco degli e-commerce, ma anche la segnalazione dei prodotti che saranno venduti a prezzi straordinari. Il consiglio è dunque quello di prendere visione dei grandi affari che potrete fare venerdì 23 novembre, scegliere ciò che vi interessa e quindi visitare l'e-shop da voi preferito per gli acquisti. In questo modo potrete rendervi conto di quale sia il prezzo pieno e, se si tratta di capi di abbigliamento, scegliere già modello, colore e taglia. Il 23 novembre sarete pronti ad agire fin dal primo mattino e non correrete il rischio di scoprire che l'articolo tanto desiderato è andato esaurito.