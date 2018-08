La mela da mille miliardi di dollari. Il nuovo record di Apple

Apple ha raggiunto per la prima volta di mille miliardi di dollari di capitalizzazione a Wall Street, il record di tutti i tempi per un'azienda registrata in Borsa.

Ieri il titolo aveva superato i 200 dollari per la prima volta e oggi ha toccato, seppur per poco tempo, i 207,05 dollari necessari per raggiungere il traguardo dei mille miliardi. Apple non solo resiste al crollo dei titoli tecnologici, che hanno perso in media il 10 per cento da giugno - Facebook e Twitter su tutti - avvenuto nelle ultime settimane, ma diventa la prima azienda a superare la soglia dei 1.000 miliardi.

Secondo Michael Wilson (Morgan Stanley), l'indice Standard & Poor's delle 500 maggiori aziende americane quotate in borsa dovrebbe perdere il 2 per cento nei prossimi 12 mesi. Invece, i ricavi di Apple nel secondo trimestre sono stati di 53,3 miliardi di dollari. Un aumento del 17 per cento rispetto al primo trimestre, e ben sopra i 52,4 miliardi previsti dagli analisti.

L'utile per azione della Apple è salito a 2,34 dollari, oltre i 2,18 attesi dal mercato. Sono stati venduti 41,3 milioni di iPhone tra aprile e giugno (500 mila in meno delle previsioni). Tim Cook punta molto sui modelli più cari (il nuovo iPhone X parte da un prezzo di 999 dollari) per compensare una contrazione nella vendita dei modelli più economici. Nel trimestre precedente erano stati venduti 52,2 milioni di iPhone.