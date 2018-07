Balene volanti: decolla il primo Airbus Beluga XL

Giovedì 19 luglio 2019 ha compiuto il suo primo decollo dall'aeroporto di Blagnac, nei pressi di Tolosa, in Francia, il nuovo Airbus Beluga XL, versione "allargata" del celebre maxi aereo cargo del consorzio aeronautico europeo. Basato sull'Airbus A330-200, il nuovo Beluga XL, alto quasi 19 metri, ha una capacità di carico superiore del 30 per cento rispetto al suo predecessore, di cui è 7 metri più lungo e uno più largo e può portare fino a 6 tonnellate in più.