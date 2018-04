La diretta dell'audizione di Zuckerberg alla Camera

Mark Zuckerberg, il giovane ceo di Facebook, ha parlato martedì davanti a una sessione congiunta della commissione Giustizia e della commissione per il Commercio, la scienza e i trasporti del Senato. Mercoledì, lo show si ripete davanti alla commissione Energia e commercio del Congresso. Ieri Zuckerberg non aveva ancora terminato la sua udienza, che il titolo dell'azienda aveva già iniziato a salire. Alla fine della maratona di domande, quasi cinque ore, il titolo di Facebook è salito in Borsa del 4,5 per cento, il massimo negli ultimi due anni, dato eccezionale visto che Facebook, da mesi, colleziona soltanto crolli e rari recuperi.

