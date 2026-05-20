Neymar torna in Nazionale. Il sabato del villaggio di O Ney

Poiché la vera gioia non risiede nel raggiungere un piacere ma nell'attesa che lo precede, l’intero popolo brasiliano sta vivendo il proprio personale sabato del villaggio, tra echi leopardiani e riflessi di torcida, aspettando che il Peter Pan del dribbling con nuove rughe e vecchie meches dia ragione a Carlo Ancelotti , che tra la sorpresa, ma anche no, di una platea in adorazione l’ha convocato per il Mondiale 2026.

Abbiamo visto: è successo nel tripudio generale, una sorta di annunciazione in diretta - le lingue velenose dicevano che sembrava un Oscar alla carriera - con quell’esplosione di ingenua felicità che è solo brasiliana, corredata da danze sfrenate, petardi e fuochi d’artificio per le strade di Santos, la città dove vive e gioca Neymar da Silva Santos Júnior, in arte O Ney. Sorretto dalla fidanzata, appena ha sentito scandire il suo nome, il nostro si è sciolto in un pianto a favore di reel: indossava un orologio per polso, un bizzarro berrettino marchiato dallo sponsor personale e occhiali da sole veloci, a rimandare - chissà - quella velocità di pensiero e di gambe che è stata la sua cifra stilistica per molto tempo. E' chiaro: Neymar è stato arruolato da Ancelotti a furor di popolo, assecondando più che la realtà di una stagione anonima - nel 2026 ha giocato solo tre partite ufficiali - il sentimento popolare dei brasiliani. Perché Neymar porta in dote una promessa. E tanto basta. Alimenta il sogno di tornare a vincere quella Coppa del mondo che al Brasile manca dal 2002, da quando Ronaldo si confermò Fenomeno e trascinò la Selecao nell’edizione nippo-coreana.

Per la cronaca: Neymar ha giocato l’ultima partita con la Selecao il 17 ottobre 2023, a Montevideo, Uruguay-Brasile 2-0, erano le qualificazioni al Mondiale del 2026 - che ha visto dal divano di casa - era la presenza numero 128 (corredata da 79 gol) da consegnare agli annali. In quell’occasione Neymar si ruppe crociato e menisco, chiuse anzitempo la stagione e a tutti - ma proprio a tutti - diede l’impressione che fosse quella la fine della storia. Tirate giù il sipario, anzi no. All’epoca Neymar si era appena trasferito a Riad, giocava con l’All-Hilal. Scelta di vita, grattando un ingaggio da nababbo, sull’ordine dei 100 e passa milioni. Era reduce da sei stagioni al Paris Saint-Germain, cominciate tra gli osanna e chiuse tra i tormenti, mettendo in bacheca per inerzia titoli nazionali ma fallendo sempre l’appuntamento con la Champions League e venendo infine relegato nell’album delle figurine costosissime ma inutili con cui gli sceicchi avevano pensato di costruire, in quegli anni, un club vincente.