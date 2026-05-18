Adrian Semper ha reso reale l'improbabile

A chi indossa i guanti capita più spesso di quello che si è portati a credere di essere soli contro tutti. E anche quando gli avversari sono pochi, ma chi ti sta davanti e dovrebbe avere cura di te sparisce, quei pochi diventano tantissimi, senz'altro uno di troppo.

Al 37esimo minuto di Pisa-Napoli, Adrian Šemper si è trovato nella peggior situazione possibile: abbandonato dai propri uomini, solo con davanti a Eljif Elmas pronto a calciare forte per far entrare il pallone un'altra volta in rete. La squadra allenata da Antonio Conte era già in vantaggio di due gol, i difensori del Pisa si erano prodigati nell'ennesima dormita collettiva di una stagione infelice e al portiere croato non restava che sperare nell'errore del centrocampista macedone.

Elmas non ha commesso nessun errore. Ha calciato forte, ha impresso al pallone un effetto subdolo, l'ha indirizzato all'incrocio dei pali. Gol sicuro, hanno pensato tutti. Adrian Šemper però ha deciso di fare quello che nessuno si aspettava: si è allungato nemmeno fosse Tiramolla, ha messo tutta la forza che aveva nelle dita, ha deviato il pallone.