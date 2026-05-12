I Thunder eliminano i Lakers. E Lebron pensa al ritiro: "Non so cosa mi riserva il futuro”

Gli Oklahoma City Thunder, battendo in gara 4 i Los Angeles Lakers 115 a 110, volano in finale di Conference vincendo la serie con un netto 4-0.Al termine dell’incontro che l’ala piccola dei Lakers ha chiuso con una doppia doppia - 24 punti e 12 rimbalzi, la miglior prestazione della squadra - giunto alla sua 23esima stagione nella massima serie americana, parlando del suo possibile ritiro ha detto: “Non so cosa mi riserva il futuro, devo riflettere e parlare con la mia famiglia”. Queste parole sono state sufficienti a far passare in secondo piano il fatto che gli Okc siano diventati l’undicesima squadra nella storia dell’Nba a iniziare i Playoff con otto vittorie in altrettante partite - prima dei Lakers hanno vinto la serie contro i Phoenix Suns da imbattuti - e adesso hanno un motivo in più per pensare di fare un

Se nella serie contro gli Houston Rockets, James è riuscito a non far rimpiangere le assenze di Reeves e Doncic con prestazioni surreali, se pensiamo che a mettere a referto 29 punti, 13 rimbalzi, 6 assist e 3 palle rubate in gara 3 è stato un uomo di 41 anni. Contro l’organizzazione degli Okc, contro i 35 punti di Shai Gilgeous-Alexander, Mvp delle scorse Finals, però non c’è stato nulla da fare. Il numero 23 in maglia gialloviola gioca da talmente tanti anni che i primati sembrano venire a lui per inerzia: in gara 2 contro Okc ha raggiunto quota 300 partite giocate ai Playoff, superando quelle disputate dai Miami Heat in tutta la loro storia (299) e in questo momento solo tredici franchigie hanno fatto più match di LeBron. Contro Houston, James è riuscito a vincere una serie Playoff per il terzo decennio consecutivo della sua vita, a 20 anni, a 30 e a 40 e ha vinto più partite lui in post season (188) che altre 21 squadre Nba.