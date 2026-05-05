La spaccata di Vanja Milinkovic-Savic

Quando i difensori ti lasciano da solo c'è solo una cosa da fare: abbandonare la porta, cercare di ridurre al minimo la percezione d'ampiezza della porta che l'attaccante può vedere, stare bassi e prepararsi al peggio. Lo sanno bene i portieri. E sanno pure che quando i difensori ti lasciano solo nove volte su dieci va male. C'è però quella volta su dieci.

Al 29esimo minuto di Como-Napoli, i difensori del Napoli hanno lasciato solo Vanja Milinković-Savić. Il portiere azzurro si è messo a seguire l'abc del manuale dei portieri. Ha fatto quello che doveva fare con in cuore la speranza di poter assistere a quell'unica volta su dieci che un estremo difensore riesce a fermare l'attaccante. Per uno alto oltre due metri non è facile rimanere basso, il serbo ha fatto il possibile per farlo.

Assane Diao ha fatto tutto bene. Vanja Milinković-Savić pure. Si sono trovati di fronte, preparati all'evidenza che in queste situazioni l'attaccante vince quasi sempre.

Quasi.

Perché Vanja Milinković-Savić ha fatto quello che non era pensabile facesse, si è esibito in un ballo classico, una spaccata capace di intercettare il tiro dell'attaccante del Como. Capace di far uscire per un attimo gli occhi fuori dalle orbite a Nico Paz.

Le tre migliori parate della 35esima giornata di Serie A

1. Vanja Milinković-Savić al 29esimo minuto di Como-Napoli 0-0 – 5 punti

2. ex aequo Lorenzo Montipò al 15esimo minuto di Juventus-Hellas Verona 1-1 – 3 punti

2. ex aequo Mike Maignan al 6° minuto di Sassuolo-Milan 2-0 – 3 punti

3. ex aequo Edoardo Motta all'89esimo minuto di Cremonese-Lazio 1-2 – 1 punto

3. ex aequo Wladimiro Falcone al 48esimo minuto di Pisa-Lecce 1-2 – 1 punto

La classifica dopo 35 giornate

1. Mike Maignan (Milan), 34 punti;

2. Mile Svilar (Roma), 29 punti;

3. Elia Caprile (Cagliari) e David De Gea (Fiorentina), 28 punti;

5. Marco Carnesecchi (Atalanta), 27 punti;

6. Wladimiro Falcone (Lecce), 25 punti;

7. Arijanet Murić (Sassuolo), 23 punti;

8. Michele Di Gregorio (Juventus), 21 punti;

9. Emil Audero (Cremonese), 20 punti;

10. Ivan Provedel (Lazio), 19 punti;

11. Edoardo Corvi (Parma), 18 punti;

12. Yann Sommer (Inter), 13 punti;

13. Alberto Paleari (Torino), 11 punti;

14. Maduka Okoye (Udinese), 10 punti;

15. Nicola Leali (Genoa) e Vanja Milinković-Savić (Napoli), 9 punti;

17. Federico Ravaglia (Bologna), 8 punti;

18. Jean Butez (Como), 6 punti;

19. Nicolas (Pisa), Łukasz Skorupski (Bologna) e Stefano Turati (Sassuolo), 5 punti;

22. Lorenzo Montipò (Hellas Verona), Edoardo Motta (Lazio), Adrian Šemper (Pisa), 4 punti;

25. Zion Suzuki (Parma), 3 punti;

26. Justin Bijlow (Genoa), Franco Israel (Torino), 1 punto.