La lezione di garantismo sportivo di Bernard Hinault

In un'intervista a RMC Sport, Bernard Hinault se l'è presa con la stampa e il giornalismo radiotelevisivo francese. In estrema sintesi ha detto che è ora che i giornalisti francesi la finiscano di vivere lo sport in chiave nazionalistica e continuare a gettare ombre, non sempre velate, sulle vittorie dei campioni. "Se Pogačar fosse francese, le sue vittorie le troveremmo perfettamente normali. Ed è proprio questo il peggio, ciò che mi fa male. Nessuno pone queste domande su Léon Marchand. Sta battendo tutti i record, vive e si allena negli Stati Uniti, ma è francese, quindi le sue vittorie le troviamo normali".