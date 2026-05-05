Achille Polonara si ritira dal basket giocato

Negli ultimi due anni e mezzo Polonara si è sottoposto a due interventi, uno nell’ottobre del 2023 per rimuovere una neoplasia testicolare e un altro a settembre 2025 per il trapianto di midollo osseo necessario dopo che gli era stata diagnosticata una forma di leucemia mieloide. Se la prima volta Polonara era riuscito a tornare in campo appena due mesi dopo il ricovero, nel secondo caso una complicanza dovuta all’intervento lo ha costretto a rimandare sempre di più il suo rientro in campo. Nei giorni in cui si è saputo della leucemia, il contratto del giocatore marchigiano con la Virtus Bologna era scaduto, ma la società ha voluto comunque proporgli un lavoro per l’area scouting . Polonara ha rifiutato l’offerta perché quello che voleva era tornare in campo. Ed ecco che la Dinamo Sassari, squadra che ha contribuito a trascinare a una storica sfida scudetto, poi persa contro la Reyer Venezia, e con cui ha vinto una Fiba Europe Cup, gli ha offerto un contratto da giocatore che Polonara ha accettato, sperando di riuscire a tornare in campo. Speranza coltivata fino a ieri, quando ha ufficializzato la sua decisione di ritirarsi.

Agli Europei di agosto 2025, quando Polonara era ricoverato per la leucemia mieloide, l’allora ct Gianmarco Pozzecco, che lo aveva anche allenato a Sassari, per dimostrargli la vicinanza della squadra ha voluto simbolicamente convocarlo per il torneo. E la stessa cosa ha fatto il suo successore Luca Banchi, che lo ha convocato a novembre scorso come capitano non giocatore. Ma alla fine Polonara ha deciso che bastava così con il basket giocato, ha ringraziato gli allenatori e i compagni che ha avuto durante la sua carriera, e anche chi lo ha insultato sui social e nei palazzetti perché “siete stati la mia forza”. Ma soprattutto ha voluto smettere perché “non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero”.