Il Franchi non è più una fortezza

Tra cantieri e regole la roccaforte della Fiorentina ha perso il suo fattore campo. Non è il tifo a mancare, ma la spostamento della Curva Fiesole e i lavori in corso costano caro: la stima dell’impatto negativo, per le prime tre stagioni impattate dalla chiusura parziale dello stadio, è pari a 16,8 milioni di euro