L'eliminazione in Champions dell'ultima italiana e il ridimensionamento economico del nostro calcio

Sul fronte dei ricavi, le quattro italiane qualificate hanno generato complessivamente 254,3 milioni di euro. Numeri solidi, ma inferiori rispetto alle stagioni più redditizie del recente passato, ma il confronto con il contesto europeo evidenzia ulteriormente il gap

L’eliminazione dell’Atalanta per mano del Bayern Monaco agli ottavi ha sancito la fine del percorso delle italiane nella Champions League 2025/26, chiudendo una stagione che, oltre ai risultati sportivi, conferma anche un ridimensionamento sul piano economico rispetto ai picchi recenti. Il dato simbolico è duplice: da un lato, il calcio italiano arriva a 16 stagioni consecutive senza vincere la competizione, la striscia negativa più lunga di sempre; dall’altro, per il secondo anno di fila solo un club ha raggiunto gli ottavi, un evento che non si verificava da 11 anni.

Sul fronte dei ricavi, le quattro italiane qualificate hanno generato complessivamente 254,3 milioni di euro. Nel dettaglio, l’Inter guida con 71,3 milioni, seguita dall’Atalanta con 70,4 milioni, dalla Juventus con 64,1 milioni e dal Napoli con 48,6 milioni. Numeri solidi, ma inferiori rispetto alle stagioni più redditizie del recente passato: nel 2024/25, trascinata dalla finale dell’Inter, le squadre italiane avevano toccato quota 366,74 milioni, mentre nel 2022/23 - con Inter finalista, Milan semifinalista e Napoli ai quarti - i ricavi avevano raggiunto 320,99 milioni. Anche il 2019/20, pur con risultati sportivi meno brillanti, aveva prodotto 258,8 milioni, leggermente sopra l’attuale stagione. Il confronto con il contesto europeo evidenzia ulteriormente il gap. Ai quarti di finale della stagione in corso, sei club hanno già superato i 100 milioni di euro di premi UEFA: Arsenal (109,7 milioni), Bayern Monaco (109,5), Liverpool (109,47), PSG (106,8), Real Madrid (106,4) e Barcellona (103,14).

Guardando al lungo periodo, dal 2001 la UEFA ha distribuito complessivamente oltre 28 miliardi di euro ai club partecipanti alla Champions League, di cui oltre il 70% finito nelle tasche delle squadre dai top campionati europei. I club italiani hanno incassato in totale 4 miliardi: la Juventus guida con 1,15 miliardi incassati (media 57,6 milioni a stagione), seguita dall’Inter con 850,2 milioni e dal Milan con 579,9 milioni. Più indietro Napoli (480,3), Roma (429,7) e Atalanta (277,7), che però vanta una media molto elevata (55,5 milioni) grazie alle partecipazioni concentrate negli anni più recenti e quindi più redditizi.